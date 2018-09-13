Microsoft мешает установке Chrome и Firefox в Windows 10

В последней версии Windows 10 Insider Preview версии 1809 обнаружена новая проблема. Как оказалось, браузеры Firefox и Chrome нельзя просто так установить. Процесс прерывается операционной системой.

Когда вы попытаетесь установить сторонний браузер, система предложит перейти на Micorosft Edge, который установлен по умолчанию, поскольку он «безопаснее и быстрее», чем тот браузер, который пользователь собирается установить на устройство. При этом доступны опции «Запустить Edge» и «Установить другой браузер». Кроме того, уведомление можно отключить в «Настройках» системы.

Пока что не ясно, перенесут ли эту возможность в релиз октябрьского обновления Windows 10 October 2018 Update, однако учитывая, что до его выхода осталось не так долго, возможно, функция останется. Впрочем, не исключено, что Microsoft лишь тестирует её в предварительных сборках ОС.