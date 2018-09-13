Google Inbox закроется в марте

Почтовый клиент Google Inbox закроется в конце марта 2019 года. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Пользователям Inbox предлагается выбрать любой другой почтовый клиент или воспользоваться пошаговым руководством для миграции Gmail.

Inbox дебютировал в 2014 году в качестве экспериментального альтернативного интерфейса Gmail. Оба клиента имеют привязку к учетной записи Google и одинаковое содержимое. Однако в Inbox компания испытывала новые функции, которые затем можно было встретить в Gmail. Например, умные ответы и возможность отмены уже отправленного сообщения.

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

xdrv.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий