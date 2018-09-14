Исследование: Число киберинцидентов выросло на 47%

По данным экспертов, количество уникальных киберинцидентов превысило показатели аналогичного периода прошлого года, каждая четвертая атака направлена на частных пользователей, а в Беларуси продолжает активную деятельность преступная группировка SongXY.

В ходе исследования кибератак во II квартале эксперты отметили большое количество целенаправленных атак на различные организации и их клиентов, причем доля целевых атак превысила долю массовых и составила 54%.

Доля атак на веб-ресурсы выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32% против 23%. По сравнению с I кварталом выросла и доля атак на IoT-устройства. По мнению экспертов, это преимущественно связано с появлением новых ботнетов, таких как PyRoMineIoT, Muhstik, Wicked Mirai.

Продолжила расти и доля атак, выполненных с целью получения информации. Злоумышленники больше всего были заинтересованы в персональных (31%) и учетных данных (22%), в том числе в паролях от онлайн-банков частных лиц. Их похищали главным образом посредством компрометации различных онлайн-площадок — интернет-магазинов, сервисов для продажи билетов, бронирования отелей и т. п.

Что касается методов атак, лидерство по-прежнему удерживают атаки с применением вредоносного ПО, несмотря на то что во II квартале 2018 года доля атак, в которых злоумышленники использовали ВПО, сократилась (49% вместо 63% в I квартале). При этом существенно выросла доля других методов атак, например, эксплуатация веб-уязвимостей (18% вместо 12% в I квартале) и подбор учетных данных (19% вместо 7% в I кв.).

Фишинг продолжает быть главным оружием небезызвестной преступной группировки SongXY, деятельность которой зафиксировала в апреле прошлого года команда Expert Security Center компании Positive Technologies. SongXY продолжает свою активность, в том числе направленную на различные организации в Белоруссии. В рамках данной кампании злоумышленники с помощью фишинговых рассылок распространяют вредоносное ПО CMstar и Lurid для компрометации целевых систем.