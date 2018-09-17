Microsoft раздала пользователям новую сборку Windows 10 в зашифрованном виде

Microsoft нечаянно выпустила новую сборку Windows, предназначенную для тестирования по программе Skip Ahead, в зашифрованном виде.

Речь идет о сборке 18237 версии Windows 10 19H1. В результате участники программы, попытавшиеся установить обновление, столкнулись с ошибкой 0x800700e, а также заметили, что загрузка системы требует чрезвычайно больших ресурсов оперативной памяти.

Компания признала промах в соцсети Twitter. «Когда ранее сегодня мы выпустили 19H1 сборки 18237, мы непреднамеренно выпустили ее как зашифрованную. С окончательной версией такого произойти не должно. Мы уже начали заново распространять сборку 18237 в незашифрованном виде. Мы продолжаем расследовать сообщения о высоком потреблении памяти и будем следить, решит ли заново выпущенная сборка эту проблему», — написал представитель компании.