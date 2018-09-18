Intel опубликовала открытую замену BIOS

Компанией Intel был опубликован открытый проект Slim Boootloader, который может стать заменой BIOS. Он предназначен для инициализации оборудования и загрузки операционной системы, причём разработчики позиционируют его как универсальную систему для ПК, серверов и IoT-устройств. Исходные коды прошивки доступны под лицензией BSD.

Отмечается, что прошивка имеет небольшой размер и высокую скорость работы, что может быть полезным при разработке специализированных решений. Также наверняка проект будет интересен энтузиастам, которые не всегда доверяют проприетарным решениям.

На данный момент Slim Boootloader поддерживает только аппаратные платформы на базе микроархитектуры Apollo Lake. В числе поддерживаемых плат есть UP Squared, эталонная система Intel Leaf Hill, а также модуль MinnowBoard 3. Есть поддержка загрузки виртуальных машин QEMU. Также проект работает с инструментами и библиотеками от проекта EDK II. В рамках него разрабатываются открытые компоненты для создания UEFI-прошивок.