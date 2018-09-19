Microsoft анонсировала сервис Microsoft Managed Desktop

Microsoft анонсировала подписочный сервис Microsoft Managed Desktop (MMD), в котором объединены Microsoft 365 Enterprise, устройство-как-услуга и менеджмент устройств из облака Microsoft. Иными словами, в рамках MMD компания будет предоставлять заранее сконфигурированные корпоративные устройства под Windows 10, развертывать их, а также управлять ими из облака, включая установку обновлений функциональности и безопасности.

Сервис был протестирован в небольшом количестве компаний в США и Великобритании, в этих же странах его можно заказать с сегодняшнего дня. Клиентам из Канады, Австралии и Новой Зеландии MMD станет доступен в начале 2019 г. Во второй половине 2019 г. Microsoft намерена включить в географию сервиса еще несколько стран — компания пока не сообщает, каких именно.

Оплата MMD будет осуществляться помесячно. Стоимость сервиса будет варьироваться в зависимости от величины компании-заказчика, типа устройств и т. д. Изначально Microsoft намерена продавать MMD напрямую, однако в дальнейшем планирует сотрудничать с реселлерами и интеграторами.