Windows собирает пароли и переписку пользователя

В Windows обнаружен специальный файл WaitList.dat, в который система копирует все текстовые документы, хранящиеся на устройстве и проиндексированные сервисом Windows Search. 

В WaitList.dat попадают в том числе документы Office, где пользователи могут хранить логины и пароли, а также электронная переписка, в которой может содержаться деликатная информация. Речь идет не о хранении метаданных, а непосредственно о самом тексте.

Схема реализована в тех версиях Windows, где есть возможность работы с сенсорным экраном и стилусом, а с ней и функция распознавания рукописного текста, которая впервые была представлена в Windows 8. Собственно, назначение WaitList.dat — дать возможность системе лучше распознавать и исправлять правописание тех слов, которые пользователь часто употребляет при рукописном вводе.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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