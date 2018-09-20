Windows собирает пароли и переписку пользователя

В Windows обнаружен специальный файл WaitList.dat, в который система копирует все текстовые документы, хранящиеся на устройстве и проиндексированные сервисом Windows Search.

В WaitList.dat попадают в том числе документы Office, где пользователи могут хранить логины и пароли, а также электронная переписка, в которой может содержаться деликатная информация. Речь идет не о хранении метаданных, а непосредственно о самом тексте.

Схема реализована в тех версиях Windows, где есть возможность работы с сенсорным экраном и стилусом, а с ней и функция распознавания рукописного текста, которая впервые была представлена в Windows 8. Собственно, назначение WaitList.dat — дать возможность системе лучше распознавать и исправлять правописание тех слов, которые пользователь часто употребляет при рукописном вводе.