Mozilla выпустила браузер для виртуальной реальности

Mozilla выпустила первый в мире браузер, созданный специально для виртуальной и дополненной реальностей под названием Firefox Reality. Браузер предлагает полное погружение в виртуальную среду.

Разработчики утверждают, интерфейс браузера основан на пользовательских отзывах и тысячах часов испытаний. Но пока в нем реализованы лишь базовые функции: навигация, возможность персонализации, поддержка закладок и учетных записей. Позже будет добавлена поддержка 360-градусных видео.

Firefox Reality совместим с гарнитурами HTC Vive, Oculus Rift и Google Daydream