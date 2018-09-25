Microsoft представила Office 2019

Компания Microsoft объявила о выпуске офисного пакета приложений Office 2019 для Windows и Mac.

Апдейт Office 2019 предназначается для организаций и индивидуальных пользователей, которые не перешли на сервис Office 365 с ежемесячными обновлениями. В пакет вошли новые версии приложений Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher.

Обновление приносит, действительно, много изменений. По сути, в него вошли все новшества, которые были добавлены в Office 365 за последние три года.

Появилась настройка ленты вкладок и команд во всех приложениях Office, чувствительность к силе нажатия и наклона стилуса. В PowerPoint можно создавать «кинематографические» презентации: добавлены поддержка 3D-моделей и SVG, перехода «Трансформация», экспорт 4K-видео и многое другое. В Word появился режим фокуса и добавлен новый переводчик. В Excel добавлены воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы.

Пользователям с корпоративной лицензией Office 2019 уже стал доступен, а для всех остальных пользователей Office 2019 появится в ближайшие недели.