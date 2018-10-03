Что нового в Windows 10 October 2018 Update

2 октября 2018 года Microsoft выпустила второе за 2018 год крупное обновление операционной системы Windows 10 — October 2018 Update (версия 1809). Оно будет рассылаться постепенно, и появится в Windows Update у всех пользователей системы в ближайшие несколько недель.
«Проводник» получил тёмную тему оформления, которую можно включить в настройках «Персонализации» в разделе «Цвета». В тёмный цвет окрашиваются контекстные меню, диалоговые окна и другие элементы.
Windows 10 получила новый буфер обмена. Теперь пользователи могут получить доступ к истории сохраненных записей из буфера обмена нажатием комбинации Win+V.
Также можно синхронизировать буфер обмена между устройствами, подключенными к учетной записи Microsoft. Позже облачный буфер появится в клавиатуре Swiftkey для iOS и Android — таким образом можно скопировать текст или изображение на одном устройстве и использовать на любом другом.
В Windows 10 October 2018 Update появилось приложение «Набросок экрана». Оно позволяет сделать скриншот всего экрана или его части, отредактировать его, нанести пометки, стрелки, выделения.
Приложение запускается комбинацией Windows+Shift+S, его можно сделать инструментом снятия скриншотов по умолчанию в настройках клавиатуры в разделе «Специальные возможности». Приложение «Ножницы» будет удалено в весеннем обновлении Windows 10 в 2019 году.
- Обновился дизайн: страница настроек делится на категории, изменились кнопки команд.
- Появилась опция отключения автоматического воспроизведения медиаконтента на странице.
- Встроенный в Edge просмотр PDF получил встроенный словарь и новый интерфейс инструментов работы с PDF.
- Появился режим обучения в режиме чтения, добавились новые темы оформления и функция «Фокус строки», которая упрощает концентрацию при чтении статей.
Новое приложение «Ваш телефон» позволяет получить доступ к фотографиям на компьютере со смартфона. Позже появится синхронизация уведомлений и сообщений с Android-смартфона, а также App Mirror — доступ к Android-приложениям на компьютере.
В Windows 10 интегрируется сенсорная клавиатура SwiftKey, которая поддерживает ввод с помощью свайпов и жестов, лучше корректирует и прогнозирует ввод слов на основе действий пользователя и синхронизируется с облачным буфером обмена системы. Клавиатура также доступна для iOS и Android.
- «Диспетчер задач» теперь показывает информацию об энергопотреблении процессов.
- Появилась настройка HDR-дисплеев.
- Появилась технология DirectX Raytracing, которая рассчитывает трассировку лучей в играх.
- «Защитник Windows» переименован в «Безопасность Windows» и получил новые функции по блокировке подозрительных приложений.
- Размер текста в системе теперь меняется отдельно от функции масштабирования.
- Обновление системы использует технологию машинного обучения, чтобы предотвращать резкие перезагрузки компьютера в момент работы пользователя.
- Обновление игровой панели: добавилась опция «Выделенные ресурсы», переводящая ресурсы компьютера с активных процессов на запущенную игру.
- Появился предпросмотр результатов «Поиска» и поиск по «Календарю»
- 157 новых эмодзи.
- Появилась возможность запустить оболочку Linux из «Проводника».
- Первое за историю Windows крупное обновление «Блокнота». Теперь приложение поддерживает масштабирование текста с горячими клавишами CTRL+ и CTRL-, обновлена функция «Найти или заменить», появился перевод строк Unix для сохранения форматирования с других платформ, отображение строки и столбца, улучшение производительности при работе с большими файлами и поиск в Bing.
- Приложение «Очистка диска» удалено, его функции теперь находятся в настройке «Освободить место сейчас» в «Параметрах».
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