Что нового в Windows 10 October 2018 Update

2 октября 2018 года Microsoft выпустила второе за 2018 год крупное обновление операционной системы Windows 10 — October 2018 Update (версия 1809). Оно будет рассылаться постепенно, и появится в Windows Update у всех пользователей системы в ближайшие несколько недель.

«Проводник» получил тёмную тему оформления, которую можно включить в настройках «Персонализации» в разделе «Цвета». В тёмный цвет окрашиваются контекстные меню, диалоговые окна и другие элементы.

Windows 10 получила новый буфер обмена. Теперь пользователи могут получить доступ к истории сохраненных записей из буфера обмена нажатием комбинации Win+V.

Также можно синхронизировать буфер обмена между устройствами, подключенными к учетной записи Microsoft. Позже облачный буфер появится в клавиатуре Swiftkey для iOS и Android — таким образом можно скопировать текст или изображение на одном устройстве и использовать на любом другом.

В Windows 10 October 2018 Update появилось приложение «Набросок экрана». Оно позволяет сделать скриншот всего экрана или его части, отредактировать его, нанести пометки, стрелки, выделения.

Приложение запускается комбинацией Windows+Shift+S, его можно сделать инструментом снятия скриншотов по умолчанию в настройках клавиатуры в разделе «Специальные возможности». Приложение «Ножницы» будет удалено в весеннем обновлении Windows 10 в 2019 году.

Обновился дизайн: страница настроек делится на категории, изменились кнопки команд.

Появилась опция отключения автоматического воспроизведения медиаконтента на странице.

Встроенный в Edge просмотр PDF получил встроенный словарь и новый интерфейс инструментов работы с PDF.

Появился режим обучения в режиме чтения, добавились новые темы оформления и функция «Фокус строки», которая упрощает концентрацию при чтении статей.

Новое приложение «Ваш телефон» позволяет получить доступ к фотографиям на компьютере со смартфона. Позже появится синхронизация уведомлений и сообщений с Android-смартфона, а также App Mirror — доступ к Android-приложениям на компьютере.

В Windows 10 интегрируется сенсорная клавиатура SwiftKey, которая поддерживает ввод с помощью свайпов и жестов, лучше корректирует и прогнозирует ввод слов на основе действий пользователя и синхронизируется с облачным буфером обмена системы. Клавиатура также доступна для iOS и Android.