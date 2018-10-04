Microsoft адаптировала Windows для роботов

Компания Microsoft совместно с ROS Industrial Consortium готовят «экспериментальный» релиз платформы Robot (ROS1) для Windows. Это набор библиотек и инструментов для настольной ОС, который позволяет упростить разработку программного обеспечения для роботов. Также Microsoft намерена предоставить разработчикам доступ к своим сервисам — Azure Cognitive Services и Azure IoT. Это позволит задействовать системы компьютерного зрения и аппаратного ускорения Windows Machine Learning.

ROS уже существует для платформы Linux, а в прошлом месяце этот продукт портировали и на Windows. Пример работы системы показали на конференции ROSCon 2018, где и презентовали новинку. Там же продемонстрировали работу среды моделирования ROS в облаке Azure и роботов, которые работают в виртуальном мире под управлением Azure IoT Hub.

Кроме того, на мероприятии показали робота TurtleBot3. Он базируется на Intel NUC с процессором Coffee Lake и системой Windows Machine Learning. Робот умеет распознавать ближайшего к себе человека и затем едет к нему. Робот работает под управлением ROS на основе Windows 10 IoT. Этот релиз известен как Melodic Morenia.

Microsoft пообещала размещать сборки Windows для ROS1, а вскоре и для ROS2, а также предоставить документацию, решения для разработки и развертывания системы под Windows. Всё это, как ожидается, даст мощный толчок развитию промышленной и бытовой робототехники, ведь программная разработка станет проще.