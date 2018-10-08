Firefox получил поддержку Центра уведомлений Windows 10. Новшество реализовано в «ночной» сборке браузера, которая предназначена для разработчиков и энтузиастов. Простые пользователи получат его позже.

Однако не всем нравится данная функция, хотя многие о ней просили. Некоторые уже спрашивают, как отключить уведомления Центра действий в пользу собственной системы уведомлений Firefox. Но в текущей версии такая возможность не предусмотрена.

Напомним, что скоро Firefox начнет блокировать рекламные трекеры и получит поддержку алгоритма сжатий WebP, который позволит сильно уменьшить размер интернет-страниц.