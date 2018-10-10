Windows 10 October 2018 Update перевыпустили для бета-тестеров

Компания Microsoft перевыпустила обновление Windows 10 October 2018 Update для команды бета-тестирования после инцидента с удалением файлов. Проблемы с этим вынудили компанию временно прекратить развёртывание обновления и проанализировать ситуацию.

Как заявил Джон Кейбл (John Cable), глава подразделения управления программными продуктами Microsoft, возможная проблема с удалением файлов из «Документов» затронула примерно 700 тысяч пользователей Wondows 10 из более чем 700 миллионов. Он уточнил, что компания уже определила, у кого пропали файлы и исправила проблему в ОС. Также Кейбл пообещал, что разработчики помогут восстановить данные, поскольку они физически не были удалены с диска. При этом рекомендовалось использовать эти диски по-минимуму, чтобы не усложнять процесс восстановления.

Пока не уточняется, когда исправление пойдёт в релиз, но явно ситуация потребует времени на тестирование. Важно отметить, что проблема потери данных, по словам Кейбла, заключается в функции Known Folder Redirection (KFR). Эта функция перемещает данные с диска на диск, создавая симлинк. А вот функция Known Folder Migration, по сути, «зеркалирует» содержимое папки в облако, не удаляя оригинала.

Как оказалось, эти два понятия перепутали даже разработчики. Причём в апрельском обновлении 2018 года была использована функция KFR, что создало пустую копию папки «Документы». А в октябрьском обновлении папки-клоны было решено убрать, однако удалились не клоны, а оригиналы со всем содержимым.