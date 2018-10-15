Новые проблемы Windows 10: BSOD и отсутствие звука

После отзыва крупного обновления Windows 10 October 2018 Update (1809) компания Microsoft выпустила накопительное обновление Windows 10. Однако оно вызывает BSOD на определённых ПК и ноутбуках. В «зоне риска» оказались решения компании HP.

Апдейт под номером KB4464330 для версии 1809 и KB4462919 для 1803 (апрельское обновление) приводит к сбою. Microsoft уже признала ошибку и заявила, что работает с HP по исправлению. Однако не назвала ни сути проблемы, ни сроков решения. А те неофициальные методы, которые предлагаются, не слишком просты.

При этом на сайте компании всё ещё «висят» старые версии KB4464330 и KB4462919. Но, как оказалось, и это ещё не всё. После установки октябрьского обновления Windows 10 операционная система у некоторых пользователей «онемела».

Сообщается, что ситуация проявляется по-разному. У кого-то звук пропадает только в играх, другие сообщают о полном отсутствии звуков. А некоторые говорят даже, что в Windows 10 не отображаются драйверы аудиоустройств.

Одним из временных решений является следующее. Нужно зайти в меню управления устройствами, выбрать раздел Sound, video and game controllers, после чего найти любой аудиодрайвер, в названии которого есть SST. На нём нужно нажать правой кнопкой, выбрать опцию обновления.

При этом отметим, что таким образом проблема решается не у всех. Официального заявления на этот счёт в Редмонде пока не делали, хотя в техподдержке о ситуации знают. Так что стоит ждать скорого обновления.

Отметим, что ранее обилие ошибок в iOS и macOS заставили компанию Apple пересмотреть схему выпусков обновлений. Не исключено, что подобное ждёт и Microsoft, учитывая, что последняя версия ОС явно оказалась очень проблемной. И это при том, что до выхода в релиз систему тестировали инсайдеры.