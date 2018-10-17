Huawei представила линейку смартфонов Huawei Mate 20

Компания Huawei представила одну из самых долгожданных линеек смартфонов – Huawei Mate 20. Являясь важной вехой в истории серии HUAWEI Mate, смартфоны HUAWEI Mate 20 воплощает вершину инноваций. Работая на базе самого мощного процессора в индустрии, новые флагманские устройства Huawei задают новую планку, на которую будут равняться другие смартфоны в 2018-м году.

Процессор Kirin 980, произведенный по передовой 7-нм технологии, включает мощные ядра Cortex-A76 и графический процессор Mali-G76, а также предлагает улучшенную производительность и беспрецедентный пользовательский интерфейс. Новая 40Вт технология проводной зарядки Huawei SuperCharge, 15Вт технология беспроводной зарядки Huawei Wireless Quick Charge, а также мощные аккумуляторы работают в тандеме, чтобы обеспечить пользователям лучшее время автономной работы.

Тройная система камер включает в себя ультраширокоугольные линзы Leica и позволяет пользователям не только видеть шире, но и ближе благодаря новому режиму макросъемки. Гипер-оптический паттерн на заднем стекле играет со светом и тенями, создавая радужный оптический эффект, и сразу обращает на себя внимание окружающих. Система матричных камер использует культовый четырехточечный дизайн, подчеркивающий индивидуальность и придающий устройству уникальную визуальную идентичность, которая распознается даже на расстоянии. Линейка Huawei Mate 20 работает на базе новой фирменной оболочки EMUI 9.0 под управлением Android P, которая отличается большим набором настроек для персонализации интерфейса, а также новыми жестами свайпа и двойных касаний.

Линейка Huawei Mate 20 представлена четырьмя устройствами: HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X и PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

В Беларуси в продажу поступит модель Huawei Mate 20 Pro в изумрудно-зеленом цвете. В ближайшее время будет объявлен предзаказ.