Представлен браузер Google Chrome 70

Компания Google выпустила новую версию веб-браузера Chrome 70, которая получила новые возможности и исправления по сравнению с предыдущий версией. Chrome 70 уже доступен на всех платформах.

В 70-й версии можно активировать дополнения выборочно, лишь для определённых сайтов из «белого списка». Также можно включать их на каждой странице только после явного клика на соответствующем значке. Это может пригодиться для блокировки подстановки рекламы или других действий, которые не отслеживаются автоматически или жёстко встроены в страницу.

Появилась также возможность перезагрузки нескольких вкладок сразу. Для этого нужно выделить их и нажать Ctrl+R или кнопку Reload в контекстном меню. Кроме того, добавлен быстрый переход на открытую вкладку из списка рекомендаций в адресной строке. Для страницы, уже открытой в другой вкладке, будет показана кнопка для быстрого перехода к искомой вкладке. Это похоже на систему, применяемую в мобильных браузерах, когда пользователь можно перейти на вкладку, открытую в фоне. Для активации нужно в разделе chrome://flags/#omnibox-tab-switch-suggestions включить функцию Switch to this tab. Отдельно отметим добавление давно ожидаемой функции PiP (картинка в картинке), которая позволяет отделить окно с видео от страницы.

Проведены крупные изменения в адресной строке и функциях безопасности. В 70-й версии добавлен индикатор File, который показывает доступ к локальным ресурсам. Автоматическое подключение к учётной записи и сохранение «куков» Google убраны. Вместо этого появилась настройка Allow Chrome sign-in, которая позволяет выключать привязку входа в Chrome со входом в сервисы Google.

Также теперь индикатор входа чётко показывает, авторизован пользователь или нет. Есть и другие изменения, касающиеся веб-приложений, работы с Bluetooth и так далее. Кроме того, добавлена поддержка финальной спецификации протокола TLS 1.3 и ряд современных мер шифрования.