Microsoft расширит список стандартных приложений Windows 10, которые можно будет удалить. В свежей сборке системы с индексом 18262 можно удалить Mail, Calendar, Movies & TV и Groove Music, тогда как ранее можно было избавиться только от OneNote, Skype и Weather.

Удаление этих приложений не имеет большого значения с точки зрения дискового пространства или пользовательского опыта, но может представлять интерес для корпоративных пользователей, которые пользуются почтовым сервисом Outlook и могут путать его с Mail и Calendar.

Также обновился Диспетчер задач. На вкладке «Подробности» появился дополнительный столбец, в котором можно посмотреть, к каким DPI-системам обращаются активные программы.

Кроме того, компания планирует выпустить диагностический инструментарий, который будет автоматически искать и устранять неисправности Windows.