В обновлении Windows 10 October 2018 Update снова могут пропасть файлы

Компания Microsoft выпустила в начале месяце обновление Windows 10 October 2018 Update, но вынуждена была свернуть его из-за ошибок. Обновление могло удалить личные файлы пользователей.

Вскоре компания представила исправленную версию, «заплатка» дополнительно вошла в ежемесячный набор исправлений KB4464330. В компании заявили, что на сей раз всё проверено и проблем с потерей данных не будет, поскольку ошибка устранена. Но, как оказалось, это не совсем так.

Пользователи начали жаловаться на то, что исправленное обновление Windows 10 тоже может привести к потере информации, хотя и другим путём. Как оказалось, в обновлении присутствует баг, который блокирует сообщение о конфликтах имён при работе с архивами. К примеру, во время распаковки Zip-архива ОС не может извлечь файл, если аналог с таким именем уже есть по текущему адресу. То есть система не запрашивает разрешение на перезапись, а просто проверяет наличие файла. Если он есть — распаковка прекращается без сообщений.

Но есть и другой вариант. Система может перезаписать файлы, не спрашивая пользователя. Это уничтожает все данные в документе, который уже присутствовал в папке перед распаковкой. Как отмечается, это проявляется только во встроенном архиваторе, потому пока что стоит перейти на сторонний, вроде 7zip.

В компании пока никак не прокомментировали ситуацию. Хотя наверняка о ней уже знают. Отметим, что ранее издание Ars Technica сообщало, что компания из Редмонда слишком торопится выводить на рынок новые продукты, пренебрегая полноценным тестированием. В результате многие модули операционной системы работает нестабильно или вовсе конфликтуют между собой. На выходе же получается, что довольно неплохая система сбоит при каждом обновлении, а установка апдейта превращается в «русскую рулетку».