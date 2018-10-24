В Минске откроют «Лабораторию Франкенштейна»

В научном музее «Квантум» 28 октября откроют «Лабораторию Франкенштейна». Посетителям предложат научиться создавать грим, изготовить маску для Хэллоуина и сыграть в гольф с тыквой вместо лунки.



Лаборатория откроется в 14 часов, и вплоть до 22 часов в ней пройдет марафон активностей, мастер-классов и опытов. Самым выразительным персонажем музейного Хэллоуина станет Франкенштейн. В музее пройдет квест по хэллоуинским мотивам со сладкими призами. Также будет организован просмотр тематических фильмов и мультфильмов.



В лаборатории пройдет мастер-класс по спецэффектам и гриму – покажут, как сделать свежий порез и шокировать им окружающих. При желании можно будет сыграть в призрачный боулинг и выбить страйк. Детям будет особенно интересно на мастер-классе по мистическим лизунам.



Кроме того, каждого ребенка научат превращать обычный пряник в тыкву, летучую мышь или приведение. А еще – помогут изготовить маску для Хэллоуина. В это время «предсказательница» расскажет родителям судьбу на магическом шаре и даст астрологический прогноз.



Вечером «Лаборатория Франкенштейна» будет работать по «взрослой» программе: в частности, можно будет сыграть в бладпонг «глазами» и в мини-гольф с тыквой вместо лунки. Предусмотрено и бесплатное научное шоу с «холодными» и «горячими» опытами с тыквой.



Посетители в тематических костюмах смогут попасть в музей за полцены (7 рублей – для ребенка, 8 – для взрослого). А если принести вырезанную тыкву до 16.30, то можно получить набор открыток и принять участие в конкурсе.



Музей наук «Квантум» занимает более 1 тыс. «квадратов» на цокольном этаже МФК «Титан». Научный музей включает в себя тематические зоны, на которых расположено около 200 экспонатов, такие как водная зона, зеркальный лабиринт, мебель великана, плазменный шар Теслы и научный лекторий.