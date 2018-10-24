Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с 10 ГБ памяти

Китайская компания Xiaomi официально представила новый геймерский смартфон Xiaomi Black Shark Helo с рекордным объемом оперативной памяти 10 ГБ в топовой версии Sports Edition. Характеристики смартфона полностью оптимизированы для наиболее «тяжелых» игровых приложений: для этих целей предусмотрено дополнительное охлаждение процессора Snapdragon 845 и отдельная кнопка для «переброски» аппаратных ресурсов на игровое приложение.

Предыдущий, первый геймерский смартфон компании – Xiaomi Black Shark, представленный в апреле 2018 г., продержался во флагманах всего шесть месяцев. Таким образом, компания сломала сложившийся в последнее время на рынке стереотип о выпуске новых версий раз в год. Ранее, в различных утечках о новом игровом смартфоне, представленная сегодня модель Black Shark Helo называлась не иначе как Black Shark 2.

Кроме того, представленный сегодня смартфон Black Shark Helo на самую малость «обогнал» модель Mi Mix 3 все той же Xiaomi. Анонс этого смартфона ожидается уже завтра, и именно Mi Mix 3, как ожидалось, должен был получить лавры первого в мире смартфона с оперативной памятью 10 ГБ.