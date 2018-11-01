Открыт предзаказ на Huawei Mate 20 Pro в Беларуси

1 ноября – день старта предзаказа флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro в изумрудно-зеленом цвете корпуса.

Huawei Mate 20 Pro работает на базе мощного процессора Huawei Kirin 980 с искусственным интеллектом и двойным нейромодулем. Смартфон оснащен тройной системой камер, включающей ультра-широкоугольные линзы Leica и новый режим макросъемки. Для поддержания продолжительного времени работы смартфон имеет технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт и технологию беспроводной зарядки Huawei Wireless Quick Charge 15Вт.

Новая фирменная оболочка EMUI 9.0 под управлением Android P отличается большим набором настроек для персонализации интерфейса, а также новыми жестами свайпа и двойных касаний.

Оформить предзаказ на покупку Huawei Mate 20 Pro можно по всей Беларуси у официальных партнеров Huawei: МТС, velcom, «5 элемент», «Связной», «На связи», «Алло!», «Евросеть», «Электросила», «21vek.by», «ТЕХНО плюс», «Корона Техно».

Первые покупатели Mate 20 Pro получат в подарок стильные беспроводные наушники Huawei FreeBuds. Старт продаж Huawei Mate 20 Pro намечен на 16 ноября. Стоимость составит 2299 бел.рублей.