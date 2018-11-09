Chrome защитит пользователей от случайных подписок

Браузер Google Chrome 71 будет предупреждать пользователей о действиях, которые могут привести к случайной подписке на услуги и сервисы. В частности, соответствующие уведомления будут возникать на мобильных сайтах, которые требует ввести номер телефона для получения доступа.

Новшество является частью инициативы по борьбе с вводящей в заблуждение рекламой (с маскировкой под системные ошибки или несуществующие кнопки, которую браузер будет автоматически блокировать с декабря текущего года.

Сайтам, которые требуют от пользователя указать свой телефонный номер, будет предложено детально расписать порядок взимания платы, чтобы пользователь смог ознакомиться с этой информацией до завершения регистрации.

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Опубликовал: KVbot,

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