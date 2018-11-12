В Windows 10 произошёл крупный сбой в механизме активации

8 ноября 2018 года произошёл централизованный сбой в системе активации ОС Windows 10. Сначала пользователи начали сообщать о том, что их система потеряла активацию при загрузке, когда выводилось сообщение об истечении ключа. Также в ряде случаев Windows 10 Pro превратилась в Windows 10 Home.
Сообщается, что проблема касается в большинстве тех, кто обновил Windows 10 используя старые ключи от Windows 7 и 8.1. Проблема находится на сервере активации. Из-за сбоя, причины которого пока неясны, операционная система считает, что пользователь просто установил неправильную редакцию и предлагает установить Windows 10 Home.
На официальном форуме технической поддержки сообщается, что проблемы с активацией есть в Японии, Корее, России и так далее. По последним данным, ситуация проявляется и других регионах. В техподдержке заявили, что нужно подождать несколько дней, пока разработчики не выпустят обновление для решения проблемы. Звонить в техническую поддержку не стоит, это ничего не изменит в текущей ситуации
«Мне очень жаль сообщить о наличии временных неполадок с серверами активации Microsoft, из-за которой у некоторых пользователей может отображаться неверная информация об отсутствии активации Windows. Наши инженеры уже вплотную занимаются исправлением ошибки и должны решить проблему в ближайшие пару рабочих дней», — приводят на форме поддержки слова неназванного инженера компании.
Компания пока не раскрывает подробности ошибки. Вероятнее всего, это произойдёт после выпуска патча. Также не сообщается точное число пострадавших, однако оно растёт.
Комментарии
Лучше 7-ки ничо не придумали
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