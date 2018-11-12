В Windows 10 произошёл крупный сбой в механизме активации

8 ноября 2018 года произошёл централизованный сбой в системе активации ОС Windows 10. Сначала пользователи начали сообщать о том, что их система потеряла активацию при загрузке, когда выводилось сообщение об истечении ключа. Также в ряде случаев Windows 10 Pro превратилась в Windows 10 Home.

Сообщается, что проблема касается в большинстве тех, кто обновил Windows 10 используя старые ключи от Windows 7 и 8.1. Проблема находится на сервере активации. Из-за сбоя, причины которого пока неясны, операционная система считает, что пользователь просто установил неправильную редакцию и предлагает установить Windows 10 Home.

На официальном форуме технической поддержки сообщается, что проблемы с активацией есть в Японии, Корее, России и так далее. По последним данным, ситуация проявляется и других регионах. В техподдержке заявили, что нужно подождать несколько дней, пока разработчики не выпустят обновление для решения проблемы. Звонить в техническую поддержку не стоит, это ничего не изменит в текущей ситуации

«Мне очень жаль сообщить о наличии временных неполадок с серверами активации Microsoft, из-за которой у некоторых пользователей может отображаться неверная информация об отсутствии активации Windows. Наши инженеры уже вплотную занимаются исправлением ошибки и должны решить проблему в ближайшие пару рабочих дней», — приводят на форме поддержки слова неназванного инженера компании.

Компания пока не раскрывает подробности ошибки. Вероятнее всего, это произойдёт после выпуска патча. Также не сообщается точное число пострадавших, однако оно растёт.