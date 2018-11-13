Amazon выпустила фирменное ИИ-приложение для Windows 10

Голосовой помощник Alexa не слишком популярен за пределами США, однако это может измениться. Компания Amazon выпустила фирменное ИИ-приложение для ОС Windows 10. На текущий момент ассистент доступен в США, Великобритании и Германии, но в 2019 году список стран расширят. Скачать приложение уже можно в магазине Microsoft Store.

При этом отметим, что пока программа не поддерживает русский язык, так что в России она если и появится, то вряд ли будет востребована. Хотя не исключено, что разработчики добавят ей новые языки.

Что касается функциональности, то десктопная Alexa уступает «умным» акустическим системам. В частности, она не умеет работать с музыкальными потоковыми сервисами и видеозвонками. Однако есть возможность создавать напоминания, диктовать текст и прочее. При этом если компьютер не поддерживает функцию wake word, то придётся каждый раз нажимать комбинацию клавиш или кнопку в приложении. Также нужно будет установить автозапуск приложения при старте системы.

Отметим, что в 2019 году Microsoft планирует добавить специальные возможности для Windows 10, которые позволят управлять системой с помощью голоса. Хотя пока не ясно, какие именно возможности будут доступны и появятся ли они вообще. Также остаётся неизвестным, будет ли для этого использоваться исключительно Cortana или нет.