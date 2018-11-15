В Windows 10 появится светлая тема оформления

Обновление Windows 10 1H19, релиз которого состоится весной, принесет новую светлую тему, которая будет включать в себя новые обои и сделает ранее затемненные элементы интерфейса более яркими.

Также Windows 10 19H1 предложит пользователям возможность создания персонализированной темы оформления для использования по умолчанию. Можно будет выбрать общий цвет оформления, а также опционально применить его к Пуску, панели задач и Центру уведомлений. Еще можно будет указать, какую тему использовать для приложений по умолчанию – светлую или темную.

Пока Windows 10 19H1 доступна только участникам ветки Fast and Skip Ahead. Общедоступная версия для участников Windows Insider должна выйти в ближайшее время.