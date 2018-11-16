В Windows 10 October 2018 Update (1809) обнаружены новые баги

Компания Microsoft перевыпустила Windows 10 October 2018 Update (1809) для всех пользователей. Однако даже в свежем обновлении всё ещё есть ошибки, хотя, по идее, их должны были исправить.

Выяснилось, что обновление операционной системы несовместимо с некоторыми графическими процессорами AMD. Речь идёт о старых моделях Radeon HD 2000 и HD 4000. При этом странно, что версия графического ускорителя не проверяется при установке обновления. Отмечается, что проблема со старыми видеокартами проявляется проявляется в Microsoft Edge, также система может выдать сообщение об ошибке «INVALID_POINTER_READ_c0000005_atidxx64.dll». А ещё на экране блокировки возможны проблемы с производительностью. Иначе говоря, компьютер будет тормозить.

Кроме того, есть проблемы с программным обеспечением Trend Micro OfficeScan и Worry-Free Business Security. Разработчики уже знают о них и работают над исправлениями, однако до этого момента установить Windows 10 1809 не получится — Microsoft блокирует ПО.

Однако самая крупная проблема касается Проводника. Как оказалось, версия Windows 10 October 2018 Update (1809) корректно не работает с подключёнными сетевыми дисками. ОС отмечает их как повреждённые, хотя с ними всё в порядке. После авторизации в системе к ним нельзя подключиться с компьютера с установленным обновлением. В Редмонде уже заявили, что знают о проблеме и предоставят решение в 2019 году.

Также разработчики предложили несколько промежуточных вариантов решения, но, как оказалось, они могут привести к ещё более серьёзным проблемам. Компаниям остаётся надеяться на лучшее или не устанавливать обновление до Windows 10 October 2018 Update (1809). Последнее особенно иронично, учитывая, что Microsoft позиционирует «десятку» как сервис с постоянными апдейтами и автоматизацией этого процесса.