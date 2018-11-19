Поисковик «Яндекса» получил комплексное обновление

Компания «Яндекс» представила масштабное обновление своей поисковой системы, над которым специалисты работали больше года: комплексный апдейт получил название «Андромеда».

Сообщается, что в общей сложности реализованы более тысячи улучшений. Самые важные из них охватывают три направления: быстрые ответы, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе источников и возможность сохранять свои находки.

Быстрые ответы отображаются по запросам пользователей непосредственно в результатах поиска. «Яндекс» каждый день отвечает ими на 7 миллионов вопросов. Теперь быстрые ответы стали разнообразнее: с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна та или иная знаменитость, о чём пишут новостные ресурсы и что происходит в хоккее или футболе.

Более того, отныне российский IT-гигант начал показывать в результатах поиска ответы знатоков — это новый сервис «Яндекса», где эксперты в разных областях отвечают на вопросы пользователей.

Вторым ключевым направлением, над которым работали специалисты компании, стал выбор источников. Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, «Яндекс» обновил формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама.

В результатах поиска появились метки, которые помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности посетителей — значком «Выбор пользователей».

Наконец, теперь пользователи могут быстро сохранять понравившийся контент. Это могут быть ссылки на те или иные сайты, видеоролики, фотографии и пр. Материалы попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве с «Яндексом».