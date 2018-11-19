Операционная система Windows 10 получила поддержку ARM64

Microsoft сообщила, что Visual Studio 15.9 получил поддержку SDK для создания ARM64-приложений. Теперь разработчики могут перекомпилировать свои UWP- и Win32-программы для запуска на устройствах с Windows 10 ARM и публикации в Windows Store.

Компьютеры с Windows 10 ARM могут стать родоначальниками новой категории устройств, которая обладает высокой функциональностью и автономностью. Это будут ноутбуки с процессорами Snapdragon, которые позволят запускать обычные компьютерные программы (через встроенный эмулятор) и порадуют высокой автономностью.

Windows 10 ARM является переосмыслением мертворожденной Windows RT, которая из-за проблемного интерфейса и отсутствия поддержки обычных программ стоила компании более $1 миллиарда убытков.