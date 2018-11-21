Windows 10 на ARM может получить Google Chrome без эмуляции

Компания Qualcomm в октябре заявила, что работает над портом браузера Chrome для Windows 10 на ноутбуках с процессорами ARM. Также сообщалось о появлении 64-битных версий приложений на них. Теперь же директор по управлению продуктами в Qualcomm Мигель Нуньес (Miguel Nunes) уточнил некоторые моменты.

По его словам, компания сотрудничает с различными OEM-производителями по ряду проектов. Новые решения ожидаются во второй половине 2019 года, хотя точные сроки каждый производитель выбирает сам.

Предположительно, речь идёт о запуске ARM-версии Google Chrome. Это косвенно подтверждается большим количеством исправлений, которые внесли в Chromium двое разработчиков из Microsoft. Как ожидается, это может привести к появлению ARM64-версии браузера, что позволит ускорить его работу на Windows 10 для ARM-процессоров. Дело в том, что обычный браузер в режиме эмуляции архитектуры x86 работает значительно медленнее. Если получится собрать браузер, который не потребует промежуточных действий, это позволит решению Google доминировать на ноутбуках с процессорами Qualcomm и «десяткой».

Кроме того, встроенный движок рендеринга Chromium для ARM64 позволит запускать без эмуляции и другие приложения. К примеру, это корпоративный мессенджер Slack или другие приложения, построенные на элементах «Хромиума».

При этом пока не уточняется, когда именно выйдет готовое решение, однако сам факт работ в этом направлении радует. Это означает, что ноутбуки с процессорами Snapdragon и Windows 10 могут получить мощный толчок к развитию. Тем более, что Qualcomm обещает серьёзное увеличение производительности, чтобы её процессоры сравнились с Intel Kaby Lake.