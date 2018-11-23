Интернет наводнили сотни опасных клонов AliExpress

Эксперты обнаружили в сети более 400 сайтов, копирующих популярную китайскую площадку AliExpress. Мошенники активизировались в преддверии большой распродажи под названием «Черная пятница», говорится в пресс-релизе компании Group-IB.

Злоумышленники заранее создают сайты с похожими доменными именами, оформляют их в фирменных цветах китайского маркетплейса и используют узнаваемый логотип бренда. Подобные ресурсы могут посещать до 200 тысяч человек в месяц.

Помимо AliExpress, мошенники используют бренды и других популярных интернет-площадок по продаже различных товаров.

В пресс-релизе также уточняется, что команда Brand Protection выявила крупную сеть подобных сайтов — 198 штук, которые паразитируют на известных торговых марках и практически полностью копируют контент оригинальных площадок. Большая часть доменных имен была приобретена в конце августа 2018 года и имеет одного и того же хостинг-провайдера — ISPIRIA Networks Ltd, находящегося в центральноамериканском Белизе.

Целью злоумышленников может быть либо реализация контрафакта, либо фишинг.