Заплатка против Spectre 2 снижает производительность Linux

Обновление, о котором идёт речь, было выпущено вместе с ядром Linux 4.20. Оно включает исправление STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors) для исполняющихся в многопоточном режиме процессов (SMT).
Заплатка должна предотвращать атаки, основанные на уязвимости Spectre 2, но она также вредит производительности процессоров Intel с поддержкой Hyper-Threading, если эти чипы используют последние обновления микрокода.
Было изначально ясно, что STIBP повлияет на производительность. Тем не менее Линус Торвальдс (Linus Torvalds), который вернулся к штурвалу после краткого перерыва в сентябре, сказал с негодованием: «Нигде в обсуждении я не заметил упоминания о том, насколько негативным оказалось влияние на производительность этой заплатки. Когда скорость снижается на 50 % в некоторых задачах, люди должны начать спрашивать себя, стоит ли использовать подобную „защиту“?».
Комментарии
А кто-то пользует (осознанно, с реальным получением выигрыша в производительности) HyperThreading? На каких задачах (реальных)?
Мне действительно интересно.
P.S. Ну, а то, что для борьбы со Spectre "ядерщики" будут "сбрасывать кеш" (грубо выражаясь), а Интел будет прикрывать микрокодом и рано или поздно это войдет в клинч (ибо борются несогласованно, как минимум) - ежу понятно.
А его кто-то отключает вообще?
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