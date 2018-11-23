Заплатка против Spectre 2 снижает производительность Linux

Обновление, о котором идёт речь, было выпущено вместе с ядром Linux 4.20. Оно включает исправление STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors) для исполняющихся в многопоточном режиме процессов (SMT).

Заплатка должна предотвращать атаки, основанные на уязвимости Spectre 2, но она также вредит производительности процессоров Intel с поддержкой Hyper-Threading, если эти чипы используют последние обновления микрокода.

Было изначально ясно, что STIBP повлияет на производительность. Тем не менее Линус Торвальдс (Linus Torvalds), который вернулся к штурвалу после краткого перерыва в сентябре, сказал с негодованием: «Нигде в обсуждении я не заметил упоминания о том, насколько негативным оказалось влияние на производительность этой заплатки. Когда скорость снижается на 50 % в некоторых задачах, люди должны начать спрашивать себя, стоит ли использовать подобную „защиту“?».