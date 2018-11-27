В Firefox 64 появится менеджер задач

В кодовую базу браузера Firefox 64 добавили вариант менеджера задач, который позволит отслеживать потребление ресурсов отдельными страницами. Он заменит собой служебную страницу «about:performance» и покажет, сколько процессорного времени и памяти потребляют вкладки, расширения и прочее.

Также это пригодится для оценки «прожорливости» рекламных баннеров и сторонних элементов. Вызов менеджера задач будет осуществляться отдельной кнопкой. А в Firefox 65 планируется добавить ещё дополнительный столбец, который покажет затраты памяти по каждой странице и дополнению.

Кроме того, разработчики готовят прототип нового интерфейса, который позволит не просто просматривать потребление ресурсов, а ещё останавливать проблемный JavaScript-код без закрытия вкладки. Он же в контекстном меню адресной строки покажет нагрузку на процессор и память, которую оказывает так или иная веб-страница. О сроках появления такой возможности в релизе пока ничего не сообщается, однако можно предположить, что новые возможности также появятся в Firefox 65.

Наконец, в Firefox 64 обещают добавить давно ожидаемую поддержку нативных уведомлений Windows 10. Это позволит не только унифицировать сами сообщения, но также использовать для них возможности Центра уведомлений Windows. К примеру, на них будет распространяться возможность отложенного просмотра, то есть во время игры они не станут мешать.

Таким образом, не только разработчики Google Chrome копируют функции Firefox, это работает и в обратную сторону. В «Хроме» подобный менеджер задач, который показывает потребление ресурсов на каждой вкладке, есть уже давно.