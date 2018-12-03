БГУ выступит в финале Чемпионата мира по программированию среди студентов

Команда студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ вышла в финал Чемпионата мира по программированию среди студентов. В ее состав вошли четверокурсники Иван Лукьянов, Денис Ким и Алексей Рак.

Такого права студенты удостоены за диплом первой степени и бронзовую медаль полуфинала состязания, который прошел 1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге.

Беларусь в финале Чемпионата мира по программированию представит также команда Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Всего в полуфинале соревнования приняли участие 318 университетских команд из 11-ти стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана и Узбекистана. Нашу страну представляли 5 команд БГУ, 4 команды БГУИР и по одной команде Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. Также на счету команд БГУ два диплома 2-й степени и два – 3-й степени.

Каждой сборной из трех человек был предоставлен один компьютер и 5 часов для решения 13 задач на английском языке. Студентам необходимо было разработать алгоритм, доказать его правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и отправить для проверки в автоматизированную тестирующую систему. Победа присуждалась команде, решившей наибольшее количество задач за меньшее время.

Финал Чемпиона мира по программированию пройдет в г. Порту (Португалия) в апреле 2019 года.