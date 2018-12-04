Как сообщает источник, в скором времени Microsoft откажется от Edge. Вместо него браузером по умолчанию в Windows 10 станет новое приложение, в котором движок EdgeHTML заменят на исходные коды открытого проекта Chromium, используемые не только в упомянутом выше Google Chrome, но также Vivaldi, Opera и других.

Ожидается, что это обеспечит новому браузеру Microsoft ряд очевидных преимуществ, в том числе расширит функциональность, повысит стабильность и сократит расходование системных ресурсов.

По предварительным данным, проект носит кодовое название Anaheim и уже находится в стадии разработки. Первые версии для инсайдеров могут быть выпущены в начале 2019 года. А вот как будет в итоге называться новый продукт, пока никто не знает. Не исключено, что в Редмонде решат сохранить бренд Edge, тем более что Android-версия программы уже сейчас основана на движке Blink из Chromium.