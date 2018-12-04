Microsoft готовит новую ОС

Корпорация Microsoft работает над созданием новой операционной системы на базе ядра Windows 10. Платформа, как сообщает ресурс Petri.com, носит кодовое имя Windows Core OS и представляет собой настольную ОС с базовыми возможностями Windows 10.

По предварительным данным, к моменту анонса ее переименуют в Windows Lite – такое название сконцентрирует внимание на отличиях ОС от полноценной Windows 10.

По данным источника, Microsoft работает над Windows Lite для создания конкуренции Google с ее Chrome OS – операционной системе на базе браузера Chrome, представленной в 2009 г. и устанавливающейся на недорогие ноутбуки и настольные компактные компьютеры – неттопы. Эти устройства называют, соответственно, хромбуками (Chromebook) и хромбоксами (Chromebox).