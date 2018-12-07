Выпущен браузер Google Chrome 71

Компания Google выпустила релизную версию браузера Chrome 71 для всех актуальных платформ, за исключением iOS. В «Хроме» добавлена обещанная система блокировки рекламных блоков, которые вводят пользователя в заблуждение. В числе таковых упоминается перекрытие контента с фиктивными кнопками, стимулирование кликов обманным путём, перенаправление на другие сайты и так далее.

Также добавили предупреждения для страниц с обманными формами подписки. К примеру, это сайты, где нужно ввести номер телефона для получения доступа к игре, после чего со счёта списываются деньги.

В Chrome 71 ужесточили систему установки дополнений. Теперь их можно ставить только из каталога Chrome Web Store. В случае, если дополнение размещено не в нём, будет открываться новая вкладка со страницей дополнения в Chrome Web Store. Также доработана система блокировки звука на страницах с рекламными роликами. Вывод звука через Web Audio API теперь подчиняется правилам блокировки автовоспроизведения.

Система автозаполнения форм в новой версии браузера игнорирует формы ввода, загруженные не через HTTPS или HTTP. Теперь при обращении к поисковой системе Google в адресной строке теперь отображаются только ключевые слова.

Также были добавлены многочисленные улучшения для веб-разработчиков. К примеру, добавили поддержку цветных шрифтов COLR/CPAL, а для определения цветных градиентов в CSS предложен дополнительный синтаксис.

Для установки обновления на десктопных системах нужно открыть меню «Справка» –> «О браузере Google Chrome», поле чего система проверить наличие обновления, скачает и установит его. На Android обновление можно скачать в Google Play.