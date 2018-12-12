Для Windows 10 появились рождественские обои

Компания Microsoft выпустила новую тему оформления Winter Holiday Glow для операционной системы Windows 10, которая уже доступна в Windows Store. Эта тема содержит только новые обои, без дополнительных звуков или чего-то ещё. Дополнительно меняется только цвет меню «Пуск» и других системных элементов. Теперь он стал красным. Скачать тему можно здесь.

Как следует из названия, этот пакет обоев содержит изображения праздничных элементов, огоньков, орнаментов и прочего. Всего в комплекте идёт 9 фотографий. Сам пакет обоев является бесплатным.

Чтобы получить доступ к темам оформления или обоям, нужно открыть «Настройки», выбрать пункт «Персонализация», после чего перейти на вкладку «Темы». На странице отображаются миниатюры всех тем и обоев. Там же расположены элементы управления для настройки цвета, звука и других функций операционной системы, связанных с внешним видом.

Напомним, что ранее в Windows 10 были добавлены зимние темы оформления. Они точно также состоят только из обоев с зимними пейзажами, но не привносят никаких сторонних звуков или других дополнений. При этом следует отметить, что компания Microsoft почти каждый месяц обновляет набор обоев в магазине приложений Windows Store.

При этом для установки новых пакетов оформления необходима версия Windows 10 Fall Creators Update или хотя был Windows 10 October 2018 Update. На крайний случай сгодится и Windows 10 S, где Microsoft Store является единственным источником приложений. А вот более ранние версии уже не поддерживают подобный механизм. Тем самым, похоже, в Редмонде стараются перевести пользователей на новые версии Windows 10.