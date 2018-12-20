Microsoft выпускает новое приложение в Office для Windows 10

Корпорация Microsoft анонсировала новое веб-приложение Office for Windows 10, позволяющее упростить работу со всеми документами, созданными в программах из пакета MS Office и онлайн-сервисах Office. Это своего рода универсальный хаб, позволяющий быстро находить документы на локальном рабочем месте или в облаках OneDrive и Sharepoint, работать с ними и делиться ими с сотрудниками без необходимости запускать несколько сервисов одновременно и переключаться между ними.

Новое приложение Office for Windows 10, пишет портал ZDNet, заменит собой уже существующее ПО MyOffice.

Новая разработка Microsoft – это не полноценный пакет офисных программ, в нем нет самих утилит. Это именно хаб, взаимодействующий с интернет-сервисом Office 365, веб-сайтом Office Online и офлайн-версиями MS Office, включая Office 2016 и самый актуальный на сегодняшний день Office 2019, вышедший в конце сентября 2018 г. Продукт позволит быстро переключаться между используемыми «офисными» приложениями и оперативно отслеживать местоположение нужных документов. К тому же, в утилиту встроят недавно анонсированный алгоритм поиска Microsoft Search.