Редакция KV.by поздравляет с Новым годом!

Дорогие читатели KV.by, поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Желаем в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным!

Конец года — это время подводить итоги. Поэтому хотим поделиться небольшой статистикой. За 2018 год KV.by посетили более 4 миллионов уникальных пользователей. За этот год наша посещаемость стала выше на 159% (по сравнению с 2017 годом).

Здесь вы можете увидеть список самых популярных статей за 2018 год, а тут можно прочитать о самых важных событиях года. Надеемся на скорую встречу в 2019 году!

С уважением, ваша редакция KV.by

