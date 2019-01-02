Windows 10 может появиться на Chromebook в январе

С июля текущего года компания Google работает над возможностью двойной загрузки на Chromebook. Речь идёт о Chrome OS и Windows 10. Правда, для последнего варианта лэптоп должен иметь процессор Intel, минимум 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной памяти. Причём, как утверждается, эта схема отличается от возможности загрузки Linux на Chromebook.

Суть различий в том, что Linux можно запускать параллельно с Chrome OS, а вот «десятку» — только после перезагрузки. Судя по всему, этот режим является потомком Google Project Campfire и позволит, как ожидается, запускать на хромбуке все совместимые операционные системы.

Пока что есть возможность запускать некоторые приложения Windows. Если речь идёт о веб-приложениях, то это Microsoft Office Online, который включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Mail, Календарь, OneDrive и Sway. Последняя программа предназначения для издательств. Разумеется, это функционально урезанные версии, но для обычной работы этого хватит. Единственное, что для этого потребуется — быстрый интернет-канал.

Также есть возможность запускать некоторые приложения Windows непосредственно на Chrome OS. Для этого есть куча эмуляторов и программных прослоек вроде WINE, CrossOver и так далее. Разумеется, «тяжёлую» программу в таком режиме лучше не запускать.

Наконец, можно просто подождать выхода полноценного Chromebook на базе процессора x86, который уж точно будет поддерживать Windows 10. Предполагается, что Google может показать подобное решение на январской выставке потребительской электроники CES 2019, которая состоится в начале месяца в Лас-Вегасе, США.