Windows 10 стала популярнее Windows 7

Windows 10 окончательно утвердилась в качестве самой популярной операционной системы. По данным StatCounter, сегодня ее рыночная доля составляет 39,22%, тогда как Windows 7 установлена на 36,90% компьютеров.

Неудачная Windows 8.1 занимает 4,45% рынка, а списанная Windows XP - 4,08%.

Windows 10 вышла в 2015 году. Сегодня она устанавливается по умолчанию на все новые компьютеры. Расширенная поддержка системы завершится лишь через десять лет, в связи с чем на нее массово переходят корпоративные пользователи. Напомним, что Windows 7 перестанет получать обновления безопасности уже в январе 2020 года.