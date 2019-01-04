Операционная система Google Fuchsia получит поддержку приложений для Android. На это указывает файл, размещенный в Android Open Source Project.

Компания намерена создать специальную версию среды Android Runtime (ART), которая будет работать в Fuchsia. Она будет конвертировать Android-приложения в формат .far, который является эквивалентом Fuchsia APK для Android. Это означает, что переход с Android на Fuchsia будет бесшовным.

Разработка Fuchsia ведется с 2016 года. Ради нее компания отказалась от ядра Linux и написала собственную основу под названием Zircon. Также система имеет собственный движок рендеринга Etcher, который опирается на графический API Vulkan. Дебют Fuchsia состоится ориентировочно в 2020 году.