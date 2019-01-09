Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства

Microsoft сделает свою ОС Windows 10 более «тяжелой»: она займет еще больше дискового пространства – ей потребуются дополнительные 7 ГБ свободного места. Этот объем она выделит под файлы обновления, передает портал ZDNet со ссылкой на пресс-службу корпорации Microsoft.
Стремление отнять у пользователя дисковое пространство на диске объяснила необходимостью защитить владельца компьютера или ноутбука от сбоев во время установки обновлений. Актуальная сейчас версия Windows 10 с кумулятивным пакетом обновлений October Update в случае нехватки свободного пространства для загрузки и распаковки свежих апдейтов сворачивает весь процесс и выдает соответствующее сообщение об ошибке.
К слову, возникновение данной ошибки именно в процессе обновления – это просчет самой Microsoft: разработчики не встроили функцию проверки свободного места непосредственно до старта загрузки пакетов обновлений. Фактически, пользователям, не желающим тратить время на многократные попытки установки апдейтов, приходится расчищать системный диск вручную.
Комментарии
Интересная новость (Cnews не читаю, по софту мало новостей).
+ ОС "потяжелеет" весной, с выходом Windows 10 1903.