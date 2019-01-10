Глобальный запуск блокировщика рекламы в Chrome состоится 9 июля

Корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Chrome доступной по всему миру 9 июля. На данный момент она запущена только в США и Канаде.

При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads. Например, для десктопной рекламы - это всплывающие окна, автозапускающаяся реклама со звуком, объявления с обратным отсчетом времени и крупные закрепленные блоки.

По заявлению старшего директора по продукции Chrome Бэна Гэлбрейта, тестовый запуск блокировщика привел к массовым улучшениям в интернете: "По состоянию на 1 января две трети всех сайтов, которые когда-то не соответствовали стандартам правильной рекламы, сейчас исправились и находятся в хорошем состоянии".