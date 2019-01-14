Обновление сломало Windows 7

Ежемесячное обновление безопасности принесло целый ворох проблем. Хотя, согласно описанию, оно должно было повысить защиту. В частности, у локальных пользователей, входящих в локальную группу «Администраторы», возникла проблема с удалённым доступом на компьютерах под управлением Windows Server 2008 R2 и Windows 7.

На данный момент проблема отчасти решена. Компания Microsoft выпустила обновление KB4487345, которое решает некоторые ошибки, хотя и не все. При этом важно, что пакет KB4487345 не будет доступен в автоматическом режиме. Его нужно скачать и установить вручную.

В начале прошлой недели разработчики выпустили исправление безопасности KB4480960 и KB4480970 для Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 соответственно, которые принесли многочисленные сбои. Пользователи сообщали об ошибках KMS Activation error, Not Genuine и 0xc004f200. Выяснилось, что проблема кроется в старом патче KB971033, который по какой-то причине конфликтует с KB4480960 и KB4480970. Он не был предназначен для установки в среде службы управления ключами (KMS), однако до сих пор проблем не возникало.

Для решения проблемы предлагается удалить проблемное обновление KB971033, очистить кеш KMS и удалить с ПК данные активации, после чего заново активировать систему через KMS. Другим вариантом является решение просто не устанавливать обновления KB4480960 и KB4480970.