Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Microsoft официально прекратит бесплатную поддержку операционной системы Windows 7. Информация об этом размещена на официальном сайте софтверной корпорации.

Начиная с этого дня владельцы компьютеров на базе Windows 7 не смогут получать даже обновления безопасности, которые в настоящее время выпускаются для этой операционной системы регулярно.

Отсутствие обновлений безопасности будет означать, что компьютеры будут уязвимы к хакерским атакам, использующим уязвимости в системе, и вредоносным программам. Чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется обновить платформу до актуальной Windows 10.

В то же время, как подчеркивают в Microsoft, активация Windows 7 будет работать и после окончания срока поддержки.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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savely

> Начиная с этого дня

Который наступит через год, не так ли? 

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