Firefox 67 получит раздельные профили для разных версий браузера

Браузер Firefox 67, который выйдет в середине мая, получит изменение в механизме работы с профилями. На текущий момент все версии Firefox, которые установлены на одной ОС, используют по умолчанию один и тот же профиль, в котором содержались настройки, закладки, история, расширения и прочее.

После выхода Firefox 67 это изменится. Иначе говоря, при установленных версиях ESR, бета, ночной сборке, Developer Edition и релизной версии браузера, все они будут использовать собственные отдельные профили. При этом такая возможность будет работать только для новых установок. Обновление существующих будет использовать профиль по умолчанию.

Причина такого изменения вполне прагматична — при совместном использовании профиля возможны проблемы. Они возникают, если профиль создан в новой версии браузера, но при этом используется в старой. Также возможны сбои при одновременном доступе к базе данных профиля, что нередко заканчивается повреждением информации и невозможностью запуска Firefox вкупе с потерей данных.

Актуальный профиль можно будет выбирать через интерфейс firefox - ProfileManager. А после установки Firefox 67 при наличии существующего профиля система будет сообщать о его наличии, а также предложит синхронизировать настройки через учётную запись с помощью облачного сервиса Mozilla Sync.