Microsoft запустила автоматическое развёртывание Windows 10 October 2018 Update

Компания Microsoft выпустила октябрьское обновление Windows 10 несколько месяцев назад, но прекратило его распространение через несколько дней после появления жалоб пользователей об удаленных файлах, ошибках, проблемах с подключением к интернету и так далее.

В конце декабря обновление начали распространять повторно, однако скачать его смогли пользователи, которые самостоятельно проверяют наличие обновлений для Windows, нажимая на кнопку Check for Updates.

Теперь же Microsoft подтвердила, что обновление начнет загружаться на компьютеры пользователей автоматически, но это нововведение вводится поэтапно в различных регионах мира.