Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей. Причина в устаревших версиях, выяснила компания антивирусной программы Avast на основе анализа 163 миллионов устройств.
Исследователи рассказали, что более 94 процентов юзеров пользуются устаревшей версией Skype, 85 процентов используют старую версию Mozilla Firefox, 77 процентов не обновили iTunes.
Специалисты компании предостерегли пользователей, заявив, что злоумышленники с помощью устаревших версий софта могут «скомпрометировать компьютер».
Отдельно производители антивируса отметили, что на старые версии Microsoft Office не выходит обновлений, что также может отрицательно повлиять на безопасность компьютера при возможной хакерской атаке. Специалисты посоветовали пользователям обновлять софт вовремя, чтобы избежать неприятных последствий.
Комментарии
Прямо глаза открыли . Все об этом знают, но мало кто делает (хотя чего проще).
з.ы. есть такая простая русифицированная портативная прога SUMo PRO для проверки на наличие патчей и обновления ПО (см. в Яндексе "Software Update Monitor бесплатная лицензия", выложил у себя в блоге в разделе "Бесплатные лицензии").
> есть такая простая русифицированная портативная прога SUMo PRO для
Не, не простая. Лень писать буквы, но юзеру не зайдет. Лепить в список ВЕСЬ софт на компе, писать OK, а при "Обновить" на неизвестный софт лазить в Гугл - несолидно.
Юзеру - Kaspersky Software Updater. Free.
Имхо, не сложнее утилиты Касперского. SUMo показывает список инсталлированного ПО, про неизвестный софт гуглит, портативный можно добавить в список (либо что-то убрать из списка), есть опция "Сообщить о бета-версии", в списке показывает текущие и последние доступные сборки ПО.
Дим, МНЕ не надо рассказывать, что да как.
Когда SUMo показывает МОЙ софт, говорит OK и пытается его "обновить" поиском в Гугле - это фейк, уж извини. Ну, и функционала для юзера нет (а именно кнопки "Обновить", а не "Сходи на сайт, разберись там что и где, сам скачай, сам запусти исталлер и т.п.")
Сколько страстей. У меня проще, я отказался от гребаного скайпа и я не итюньс. :) А в качестве офиса использую Либру.
Это политика осознанного выбора юзером обновляемого ПО + посильная реклама моего софт-блога .