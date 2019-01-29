Microsoft ограничила возможности медиаплеера в Windows 7

Компания Microsoft без лишнего шума удалила функцию получения метаданных для медиафайлов из Windows Media Player. Это затронуло Windows 7. Аналогично компания избавилась от этой функции в Windows Media Center в операционных системах Windows 7, 8 и 8.1.

Для пользователей это означает, что отныне данные о фильмах и музыкальных альбомах, вроде имён актёров, режиссёров, авторов музыки и текстов, больше не будут загружаться из Сети. Предыдущие данные при этом останутся. В Редмонде уточнили, что воспроизведение, навигация по коллекциям, потоковая передача мультимедиа и другие базовые функции плеера это не затронет. При этом в Windows 10 такого сужения функциональности не произошло.

В компании уточнили, что решение об отключении службы для работы с метаданными было принято по результатам анализа статистики её использования. Также было заявлено, что учитывались и отзывы пользователей.

Скорее всего, реальной причиной является скорое прекращение расширенной поддержки Windows 7. Она завершится в январе 2020 года, после чего будут доступны только платные обновления безопасности. Также компания всеми силами пытается перевести пользователей на Windows 10, ведь вожделенного миллиарда активных устройств с «десяткой» в Редмонде пока не достигли.